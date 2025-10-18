Concepción del Uruguay: Clásico local de fútbol se jugará a puertas cerradas

La Jefatura Departamental Uruguay informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación acerca de las disposiciones de seguridad para el encuentro deportivo que se disputará este sábado 18 de octubre.

En el marco del torneo de Primera División Play Off 2025, Copa “Lucio Alfredo Trovalesi”, se enfrentarán el Club Atlético Almagro y el Club Parque Sur. El partido se llevará a cabo en el estadio del Club Atlético Uruguay.

Es importante destacar que, debido a sanciones impuestas a ambos clubes (Almagro y Parque Sur), el encuentro se desarrollará sin la presencia de público, ni local ni visitante. Esta medida se implementa para garantizar el estricto cumplimiento de las penalidades vigentes.

La Jefatura Departamental, en el marco de sus funciones de seguridad deportiva, aplica las disposiciones de la Ley Nacional del Deporte, que trabaja por erradicar la violencia y sancionar todas las contravenciones que infrinjan las normas, con el objetivo primordial de que las familias puedan regresar a las canchas.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay, recordamos que el fútbol debe ser la pasión que una a la familia y no el escenario de la violencia. Por ello, trabajamos firmemente para erradicar cualquier manifestación de violencia en los eventos deportivos.

Agradecemos la comprensión y colaboración de los clubes y de la comunidad en general.

Jefatura Departamental Uruguay

