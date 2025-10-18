Madrugada tensa en Colón: Un hombre con un arma se atrincheró más de 8 horas

Un grupo de “elite” de la Jefatura Concordia de la Policía de Entre Ríos intervino en horas de la madrugada en Colón, donde

El domicilio donde se vivieron momentos de extrema tensión está ubicado en inmediaciones del cruce de las calles Bromatti y Pasayndú.

Según precisaron desde la policía concordiense, al llegar los efectivos del “grupo de elite” a Colón, tomaron contacto con la situación: «un hombre, de unos 40 años, se encontraba en el interior de su domicilio (más precisamente en su habitación), atrincherado, con un arma de fuego en su poder, amenazando con efectuar disparos hacia cualquiera persona que intente ingresar».

Ante tal escenario, la policía planificó la “metodología de ingreso a la vivienda”. Tras notar que la puerta de la pieza era de madera, mediante un golpe con “la herramienta adecuada (ariete) se logró abrirla.

El hombre se encontraba parado al lado de la cama con un arma de fuego tipo revolver en su mano derecha, a quien mediante el rápido accionar de los operadores se logró reducir, despojándolo del arma de fuego para luego colocarle las esposas”, relataron desde la fuerza de seguridad.

El sujeto fue llevado hacia el living/ comedor y entregado a las autoridades. Desde la jefatura concordiense valoraron que no hubiera “personas lesionadas” en el operativo.