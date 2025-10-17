Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día Lunes 20 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directiv.
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
Maestro de Ciclo, Escuela N°33 “J.J. de Urquiza”, 2da Categoría. Favorable. Basavilbaso. En reemplazo de CABRERA, María Laura. Licencia Artículo 12 A hasta el 03/11/2025. 3° Grado. Turno Tarde de 13 a 18hs.
Maestro de Ciclo Escuela N° 116 “Cabo Carlos Misael Pereyra”. 3ra categoría urbana NINA. En reemplazo de MORILLO Olga Itatí. Licencia Articulo 16 U hasta 11/11/2025. 5to grado Turno Mañana de 8 a 12 hs.
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL
Maestro de Educación Musical, Escuela N°3 “J.J. Urquiza”. 1° Categoría. Zona Favorable. En reemplazo de PEDROZA Alejandra. Licencia Artículo 12A hasta el 1/11/2025. Turno Rotativo. 1ero a 6to grado. Lunes 7:30 a 11.30, martes 7:30 a 10:40, miércoles 7:30 a 10:40, jueves 9:10 a 10:40 – 14 a 15:30hs – viernes 7:30 a 10:40hs.
MODALIDAD ESPECIAL
Maestro Orientación Vocacional Ocupacional. Escuela Educación Integral N° 10 “Ovidio Decroly”. Basavilbaso. Zona Favorable. Licencia Artículo 12ª. En reemplazo FORNASARI Pamela. Hasta 25/10. Turno Tarde. Grupo OVO.
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
Maestro de Ciclo, Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. 1° categoría. Zona urbana. En reemplazo de KROH Tatiana Marilyn. Licencia Artículo 12b hasta el 02/11/25. 4° grado. Turno mañana de 7.30 a 12.30hs. 4° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 3 “Justo José de Urquiza” 1ra categoría urbana, en reemplazo de BEREDALA Mónica. Licencia Articulo 16U hasta 13/11/2025, 5to grado, turno mañana de 7:30 a 12:30 hs 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N°28 “Presidente Hipolito Yrigoyen”. 3° Categoría. Colonia Elias. En reemplazo de THEA Carla Martina. Licencia articulo 16U Hasta el 6/11/2025. 4°grado. Turno Mañana. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra. Licencia Artículo 16U hasta el 06/11/2025. 5° grado. Turno mañana, de 7hs a 12hs. 4° LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela N° 113 “Maestro Julio César Soto”. 2da categoría urbana NINA –NEP. En reemplazo de CANIGGIA Luciana Vanesa. Licencia Articulo 16U hasta 15/11/2025. 2do grado, turno tarde de 13 a 18hs. 1°LLAMADO
Maestro de Ciclo, Escuela Nº 117 “20 de junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora. Licencia Artículo 14 hasta el 30/10/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 a 12.00hs. 7º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 119 Juana Azurduy. 3° categoría. Zona urbana. En reemplazo de SUAREZ Pamela. Licencia Artículo 16 U hasta el 23/10/2025. 4° grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15hs. 4° LLAMADO
MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC
Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoria. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 3°LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES
Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 2° LLAMADO
MODALIDAD ESPECIAL
Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo BURGOS Julián. Licencia Artículo 14, hasta el 02/11/25. Turno rotativo. 4° LLAMADO