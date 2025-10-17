Concepción del Uruguay: Principio de incendio en vivienda esta mañana

Según pudo saber Génesis24, esta mañana siendo las 11:00 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio de una garrafa, en una vivienda en Isaías Torres, entre 9 de Julio y Galarza.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

La propietaria indicó que era en la cocina y se comenzó a trabajar rápidamente con línea devanadera hasta su extinción total.

Afortunadamente solo hubo daños materiales, sin personas lesionadas.

El personal de Bomberos Voluntarios procedió a retirar la garrafa hacia el exterior.

