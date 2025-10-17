IAPSER impulsa el crecimiento del Seguro de Retiro con una jornada de capacitación para sus Productores

Este viernes 17 de octubre, IAPSER Seguros llevó adelante una jornada de capacitación sobre Seguros de Retiro dirigida a sus Productores Asesores de Seguro (PAS), en cumplimiento de la formación obligatoria establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

La actividad, a cargo de Alejandro Pisano, coach y consultor especializado en el sector asegurador, se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

La capacitación propuso repensar el concepto tradicional del seguro de retiro, buscando dejar atrás su asociación inmediata con la jubilación y posicionarlo como una herramienta de inversión que permite al asegurado alcanzar metas financieras a corto, mediano y largo plazo.

Desde la compañía resaltaron que esta nueva mirada acompaña la transformación del mercado y las necesidades reales de los clientes, entendiendo que ante las variables económicas constantes, un Seguro de Retiro representa una opción confiable para resguardar ahorros y/o invertir.

Durante la apertura, la presidenta de la compañía, Myriam Clerici, destacó la importancia del encuentro, señalando que se trató de “un día importante porque se capacitó a los productores, que son embajadores de la conciencia aseguradora” de la empresa.

Además, subrayó que el seguro de retiro “está dentro del plan estratégico de IAPSER y es un producto que se relanza en un momento apropiado, considerando el contexto y la demanda de los consumidores”.

Clerici también remarcó el crecimiento sostenido que IAPSER ha registrado en distintos ramos.

“Es una jornada excepcional en un cierre de año importante, con un crecimiento de la compañía a nivel federal y en otros ramos, como riesgos del trabajo y seguros patrimoniales”, expresó.

Y concluyó: “Cerramos el año contentos, pero pensando siempre que hay que mejorar y proyectando el 2026”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

