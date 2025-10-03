Intentó ingresar cocaína a la Unidad Penal N°9 y quedó detenido

En los controles de rutina descubrieron que trataba de ingresar 250 gramos de cocaína de máxima pureza.

La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, llevó adelante este jueves un procedimiento en cooperación con la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, de Gualeguaychú.

Según informaron, durante la tarde un hombre se presentó en el establecimiento penitenciario para entregar pertenencias a un interno. Sin embargo, en el control se detectó que intentaba ingresar de manera oculta 250 gramos de cocaína en su máxima pureza.

Ante el hecho, tomó intervención la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Gutiérrez, quien dispuso la detención del individuo y su traslado a la sede de la Policía Federal ubicada en calle San Martín.

Además, por orden de la Fiscalía, se procedió al secuestro de un teléfono móvil y del vehículo en el que se trasladaba el detenido. R2820