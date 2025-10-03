Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió un principio de incendio

De acuerdo a los datos que Génesis24 pudo acceder, este jueves siendo las 15:45 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un principio de incendio vehicular, en la Cancha del Club María Auxiliadora.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Una vez allí, se observó que se trataba de un vehículo Volkswagen Gol, el que se encontraba contra una de las paredes del club.

Dicho personal de Bomberos Voluntarios comenzó a trabajar rápidamente con línea devanadera en zona del motor y se procedió a mover el automóvil para poder abrir el capot y sofocar las llamas hasta su extinción total.

