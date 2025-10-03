Gualeguaychú: Un cadete fue apuñalado por sus propios compañeros

La agresión se dio cerca de las 10, los vecinos y transeúntes se sorprendieron con la situación. La víctima fue trasladada al Hospital Centenario.

Una violenta pelea callejera ocurrida en calle Italia, entre 25 de Mayo y Urquiza, frente a una mensajería de las más conocidas de la ciudad, terminó con un joven de 28 años herido con un arma blanca.

Según fuentes policiales, la víctima, de 28 años, sufrió lesiones leves tras ser atacado con un cuchillo de cocina tipo serrucho. De hecho, debió ser trasladado en ambulancia del Servicio 107 al hospital Centenario para recibir curaciones, mientras interviene la Fiscalía a cargo de Lucas Pascual.

Por el hecho, fueron aprehendidos otro joven de 21 años y un hombre de 56 años, ambos domiciliados en la misma vivienda de la calle Rosario.

En el lugar, los efectivos secuestraron dos cuchillos de cocina con hojas quebradas, uno con cabo de madera y otro con cabo plástico. R2820