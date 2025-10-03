Concepción del Uruguay: Delincuente reincidente acordó qué pena cumplir

Un individuo de unos 26 años de edad, fue condenado en juicio abreviado este miércoles y declarado doblemente reincidente, en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Se trató de Lucas Paul Romero, acusado de que el 10 de agosto del corriente, siendo aproximadamente las 22:00 horas, sorprendió a un menor de 17 años que caminaba por la zona del acceso Uncal y la intersección con calle Don Bosco, al que amenazó diciéndole “quedate quieto o te pego un tiro”, mientras se apoderaba de su mochila que contenía en su interior guantes de boxeo, un bucal color negro, unos auriculares inalámbricos, una billetera con documentación personal y un celular marca Samsung con su cargador, para posteriormente darse a la fuga del lugar.

El adolescente, tras ser despojado de sus pertenencias, logró pedir ayuda a un móvil policial que pasó por la zona, al que subió y mientras iban circulando, a pocas cuadras vieron al sospechoso, que notó la presencia policial y se dio a la fuga, comenzando la persecución.

Finalmente los agentes lograron darle alcance en calle Presbítero Allais, casi intersección con calle Ravena y así detenerlo.

Romero fue imputado del delito de “Robo simple”, causa que cayó en manos de la fiscal Luía Bourlot, siendo representado por la Defensa Oficial, ejercida por la doctora Romina Pino.

Con los elementos obrantes en el expediente, las partes decidieron llegar a un acuerdo abreviado con la aceptación libremente del acusado, quien ya tenía antecedentes y así solicitar la pena de un año de prisión efectiva, lo que finalmente fue homologado por la jueza interviniente, la vocal de Cámara doctora Melisa Ríos.

