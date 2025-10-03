Lo vio la Policía, quiso escapar pero lo descubrieron: estaba vendiendo drogas

La Policía de Entre Ríos detuvo a un vendedor de drogas al menudeo en la ciudad de Concordia. El procedimiento se realizó al finalizar la noche de este miércoles y fue realizado por funcionarios de la Comisaría Segunda.

Los uniformados se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo a bordo de un móvil policial, en inmediaciones de Aristóbulo Del Valle, entre La Pampa y Soler, y observaron a un sujeto que al notar la presencia policial se despojó de una media y una cartuchera, además de intentar ingresar posteriormente a una casa abandonada.

Inmediatamente se logró reducir al delincuente y se constató que la cartuchera tenía dinero en efectivo, y la media tenía en su interior envoltorios que contenían una sustancia blanca. Se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, la que realizó las tareas de campo y obtuvieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Se comunicó el hecho a la fiscal en turno, Dra. Conti, quien dispuso la detención del sujeto por el “supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, y el secuestro de la sustancia, el dinero en efectivo, y teléfono celular. Ahora