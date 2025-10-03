Un entrerriano entre los tres senadores que se abstuvieron de acompañar al Garraham y las universidades

El Senado rechazó los vetos a la Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Stefanía Cora y Stella Maris Olalla apoyaron, pero Alfredo De Angeli se abstuvo a la hora de respaldar la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario.
Tal como sucedió el día que se sancionó el proyecto de ley – 22 de agosto del 2025-, los representantes entrerrianos en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo en las votaciones para definir la insistencia de la Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones, una de ellas de un senador entrerriano.
En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del PRO, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Entrerrianos
Stefanía Cora (UxP) y Stella Maris Olalla (UCR) rechazaron el veto presidencial por lo que volvieron a apoyar los proyectos tal como en la sesión que se sancionaron. Al respecto, en el recinto Cora hizo uso de la palabra y sostuvo que era “inaudito” debatir ambas leyes. “Se vetó con la excusa del déficit cero, pero nada tiene que ver con eso y que el principal problema que tiene Milei es que en la ecuación que está armando siempre le van a faltar dólares”, remarcó la justicialista.
Diferente fue la situación de Alfredo de Angeli –presidente del Bloque del PRO en Senadores- ya que respaldó indirectamente el veto absteniéndose de ambas leyes. Cabe recordar que en la sesión que se sancionaron los proyectos, el senador no estuvo presente.
