Un entrerriano entre los tres senadores que se abstuvieron de acompañar al Garraham y las universidades

El Senado rechazó los vetos a la Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Stefanía Cora y Stella Maris Olalla apoyaron, pero Alfredo De Angeli se abstuvo a la hora de respaldar la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario.

Tal como sucedió el día que se sancionó el proyecto de ley – 22 de agosto del 2025-, los representantes entrerrianos en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo en las votaciones para definir la insistencia de la Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones, una de ellas de un senador entrerriano.

En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del PRO, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.

 

Entrerrianos

Stefanía Cora (UxP) y Stella Maris Olalla (UCR) rechazaron el veto presidencial por lo que volvieron a apoyar los proyectos tal como en la sesión que se sancionaron. Al respecto, en el recinto Cora hizo uso de la palabra y sostuvo que era “inaudito” debatir ambas leyes. “Se vetó con la excusa del déficit cero, pero nada tiene que ver con eso y que el principal problema que tiene Milei es que en la ecuación que está armando siempre le van a faltar dólares”, remarcó la justicialista.

Diferente fue la situación de Alfredo de Angeli –presidente del Bloque del PRO en Senadores- ya que respaldó indirectamente el veto absteniéndose de ambas leyes. Cabe recordar que en la sesión que se sancionaron los proyectos, el senador no estuvo presente.

Senador nacional Alfredo De Angeli

DRU

