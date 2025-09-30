Refuerzan acciones para la reinserción social de personas privadas de la libertad en Gualeguaychú

Los convenios fueron suscriptos por el director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y el dirigente del carnaval, José El Kozah, en representación de la Comisión del Carnaval del País. Involucran a personas privadas de libertad de la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, dirigida por el prefecto Lucas Dufour, y se desarrollan en el marco del Área de Industria del SPER.

El objetivo de los acuerdos es la colaboración en el predio del Corsódromo y zonas aledañas. El convenio con el Municipio promueve tareas de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento en sectores del Corsódromo y zonas aledañas (calles España, Aguado y Maestra Piccini, entre otras). El convenio con el Carnaval del País cubre tareas de armado, desarmado y traslado de estructuras (tarimas, tribunas y componentes afines) dentro del predio.

Ambos convenios expresan una política integral que entiende la pena como un tiempo de aprendizaje, capacitación y construcción de oportunidades. Al vincular la formación con proyectos de impacto comunitario, se potencia la empleabilidad de las personas privadas de libertad, se fortalecen sus competencias socio-laborales y se contribuye al bien común de la comunidad de Gualeguaychú.

En representación del área técnica, participaron el director Principal de Industria, prefecto José Osuna, y el jefe de Industria de la Unidad Penal Nº 9, subalcaide Ezequiel De los Santos, quienes articularon los aspectos operativos.