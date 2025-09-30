Autovía Artigas: Conductor perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra el guardarrail

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, un accidente de tránsito sin consecuencias graves se registró anoche, cerca de las 22:53 horas, sobre la Autovía General Artigas (Ruta 14) a la altura del kilómetro 100.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger, que circulaba en sentido norte a sur. El vehículo era conducido por un hombre de 55 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, quien iba acompañado por otro hombre de 37 años.

Según el reporte policial de Comisaría Talitas, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl de la ruta. Afortunadamente, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, reportando únicamente daños materiales en la camioneta.

El vehículo accidentado debió ser retirado del lugar por un servicio de grúa, solicitado por su conductor.

