Concepción del Uruguay: Principio de incendio en vivienda

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo acceder, este martes siendo las 11:45 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un principio de incendio en una vivienda, ubicada en Galarza al 860, casi 14 de Julio.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

Allí se observó se era un principio de incendio de un lavarropas en el lavadero de una vivienda.

El incendio fue sofocado por la propietaria con extintores.

El personal de Bomberos Voluntarios realizó verificación y procedió a trabajar con línea devanadera para retirar el polvo de los extintores.

En el lugar se hicieron presentes móviles policiales.

