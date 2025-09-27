Colón: Violento detenido tras agredir físicamente a su pareja

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, en horas de la madrugada, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón fue comisionado a un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Maipú al 600, tras recibirse un llamado telefónico en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local que alertaba sobre una aparente disputa familiar.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 34 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja, de 41 años, en el marco de una discusión por motivos personales.

Ante la situación, se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de turno, la cual dispuso el traslado del agresor a Sede Policial para su correcta identificación, quedando alojado en calidad de Aprehendido por el Delito de Lesiones Leves Agravadas, mientras que la femenina fue asistida y trasladada al Hospital local, como así también accionó formalmente por los hechos ocurridos.

