La Bolsa de Cereales y productores arroceros celebran medidas para el sector que tomó la Provincia

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos manifestó su respaldo a la decisión del Gobierno Provincial de reducir la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos para el sector avícola, que pasará del 3% al 2%.

En tanto, la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos celebró la decisión del Gobierno provincial de reducir al 10% el cargo fijo de electricidad en los equipos de riego, medida que comenzará a regir en la próxima campaña.

Lo que dijo la Bolsa de Cereales

La medida de reducir la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos fue anunciada, recientemente, por el gobernador Rogelio Frigerio durante un acto en el Parque Industrial de Seguí.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos destacó que la disminución “fortalecerá la competitividad de los productores integradores de pollos y generará un impacto positivo en toda la cadena agroindustrial”, dijeron en un comunicado.

También, pusieron de relieve “el compromiso del Ejecutivo de continuar con esta línea de alivio fiscal y avanzar en el próximo período hacia una reducción del 1,5%”.

Frigerio: “Vamos a reducir un tercio”

El gobernador Frigerio señaló que se enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para profundizar la baja impositiva y llevarla a la mitad, con el horizonte de avanzar hacia la eliminación de este tributo. “Vamos a reducir un tercio la alícuota de Ingresos Brutos y enviaremos un proyecto de ley para bajarla a la mitad”, afirmó el mandatario.

La Bolsa consideró que estas acciones “forman parte de una política integral necesaria que debe aplicarse en todos los eslabones de la cadena agroindustrial”, afirmaron y remarcaron que “este tipo de medidas permiten generar valor agregado, incentivar la inversión, crear empleo y fortalecer el arraigo en Entre Ríos”.

Por último, la institución reafirmó su respaldo a esta iniciativa y a todas las políticas que promuevan un sector agropecuario más competitivo, sustentable y dinámico.

Menos cargo fijo eléctrico

Precisaron que el anuncio fue realizado por el gobernador Rogelio Frigerio durante su visita a San Salvador, en un encuentro con referentes del sector. “La medida se inscribe en una agenda de acompañamiento a la producción arrocera que busca aliviar los costos, cuidar la competitividad y dar previsibilidad a los productores”, afirmaron.

La energía eléctrica representa actualmente cerca del 35% del costo total de producción del arroz. Desde la Asociación remarcaron, en un comunicado remitido a El Entre Ríos, que este alivio es “una solución concreta a un reclamo que el sector arrastra desde hace más de quince años y que nunca había sido atendido por gestiones anteriores”.

“El primer mandatario que comprende la magnitud del problema”

“El gobernador Frigerio es el primer mandatario que comprende la magnitud de esta problemática y ofrece una respuesta clara a un pedido histórico”, afirmó Enrique García, presidente de la entidad.

El Gobierno provincial ya había dispuesto beneficios tarifarios para el riego y acompañado al sector con programas de infraestructura y mejoras logísticas, en línea con la estrategia de fortalecer las economías regionales.

Finalmente, los productores reafirmaron su voluntad de continuar trabajando junto al Gobierno provincial para “otorgarle al sector la relevancia y el reconocimiento que se merece”.

