«La Justicia va a los barrios» estuvo en Pronunciamiento

En la mañana de este viernes, nuestro municipio recibió al programa “La Justicia va a los Barrios”, impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos.

Vecinos de la comunidad se acercaron a la sala del Honorable Concejo Deliberante para realizar trámites y consultas, asesorarse y resolver gestiones, y hasta recibir atención en salud.

Con la coordinación de la Dra. Susana Medina, participaron el Juzgado de Paz, la Defensoría Pública, el Delegado Penal, el área de Acción Social de Pronunciamiento y el Centro Asistencial de Salud.

Esta acción conjunta reafirma el compromiso de acercar la justicia y los servicios del Estado a cada barrio y pueblo, garantizando inclusión y accesibilidad para todos los vecinos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

