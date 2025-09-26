Dpto. Uruguay: Solicitan colaboración para localización de una joven

La Jefatura Departamental Uruguay, a través de la Comisaría Basavilbaso, solicita colaboración para dar con el paradero de Quintana Georgina Gisel, de 28 años, DNI 40.406.843.

Georgina mide aproximadamente 1,70 mts de altura, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro. Al momento de ser vista por última vez vestía pantalón y campera de jean, remera gris y una cartera rosada.

Fue vista alrededor de las 14:30 hs del día 26 de septiembre de 2025 en la zona del Laguito, junto al polideportivo de Basavilbaso. En ese mismo lugar se hallaron pertenencias personales de la joven, entre ellas su DNI.

Se solicita a toda la comunidad que pueda aportar información sobre su paradero comunicarse de inmediato con la Comisaría Basavilbaso al 101, o al teléfono de emergencias más cercano.

La ayuda de los vecinos es esencial para dar con Georgina y resguardar su integridad.

Se ruega compartir esta publicación para ampliar la búsqueda.

