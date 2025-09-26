Concepción del Uruguay: Pequeño de tres años sufrió gravísimas lesiones tras ser embestido por automóvil

Según pudo saber Génesis24, un grave accidente de tránsito se produjo hoy, cerca de las 17:50 horas, en la calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio.

El siniestro involucró a un automóvil, conducido por un hombre de 42 años, y a dos peatones: una mujer de 52 años y un niño de 3 años.

Según testigos, el hecho ocurrió cuando el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer. Ambos fueron impactados por el vehículo, lo que provocó su caída.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Zona. La mujer, de 52 años, sufrió lesiones de carácter leve. Sin embargo, el estado de salud del niño de 3 años es más delicado: presentó un golpe en el cráneo, fue intubado de manera preventiva y se dispuso su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en otra ciudad, con pronóstico reservado.

En cuanto al conductor del automóvil, el hombre de 42 años, fue hallado en el lugar con el rostro ensangrentado, presuntamente golpeado por vecinos, y en aparente estado de ebriedad. Fue puesto bajo resguardo y trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y por seguridad.

Personal de Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias correspondientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

