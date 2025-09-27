Murió el niño uruguayense que fue atropellado por conductor alcoholizado. La joven de Basavilbaso que era buscada fue encontrada sin vida

Un niño de 3 años falleció tras ser atropellado en Concepción del Uruguay y sufrir un paro cardíaco en su traslado a Paraná. El conductor del auto quedó detenido y se investiga si conducía en estado de ebriedad.
Un niño de 3 años murió este viernes tras haber sido atropellado por un automóvil en Concepción del Uruguay y sufrir un paro cardíaco mientras era trasladado hacia Paraná.
El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien embistió a dos peatones: una mujer de 52 años y el menor de edad. El hecho ocurrió en calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, en La Histórica.
Murió durante el traslado
De acuerdo a testigos, el niño cruzó corriendo la calle, seguido por la mujer, cuando ambos fueron alcanzados por el automóvil. Tras el impacto, cayeron al suelo y fueron asistidos por personal médico.
La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro. El niño, en cambio, padeció un golpe severo en la cabeza que derivó en su internación con pronóstico reservado y posterior traslado al hospital materno infantil San Roque de Paraná pero, lamentablemente, sufrió un paro cardíaco durante la derivación y falleció en Nogoyá.
