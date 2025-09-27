Más de 300 familias de Concepción del Uruguay se benefician con la pavimentación en barrios del IAPV

Al describir a la actividad que encabezó este viernes, el gobernador enfatizó: «Esta es una obra muy importante, que impacta en más de 300 familias. Estamos hablando de 54 cuadras con asfalto y la conexión también con la autovía 14, un anhelo de mucho tiempo».

«Me parece que para estos barrios es un impulso de desarrollo muy importante. Son muchos recursos que está poniendo el IAPV en la concreción de este objetivo. Así que está bueno venir seguido para ver cómo anda la obra», continuó, informando que en unos 10 meses se alcanzará el objetivo.

Frigerio también se refirió a futuros planes de construcción de viviendas en la provincia, pero antes aclaró las prioridades. «Quiero dejarlo siempre muy en claro, el compromiso es terminar todas las edificaciones que estaban empezadas, algunas intrusadas, vandalizadas, abandonadas. Después, hay un plan muy elaborado del Instituto de Vivienda para lograr que tantos miles de entrerrianos que no tienen posibilidad de acceder a su vivienda, lo hagan sobre todo a través de distintos créditos para los diferentes bolsillos que hay», anticipó. Del mismo modo, confirmó que también habrá financiamiento para que los municipios realicen las obras de infraestructura necesarias para esos barrios.

Consultado sobre las obras en la ruta provincial 39, una de las vías de conexión del departamento Uruguay, el mandatario recordó que «está en marcha», y lamentó no poder avanzar con mayor rapidez, «pero lo hacemos en función a los recursos que tenemos, manejándonos con muchísima responsabilidad, insisto, para no dejar otra vez toda la provincia llena de obras inconclusas». En esa línea, remarcó: «El compromiso de nuestro gobierno es intervenir el ciento por ciento de las rutas que estaban destruidas. Tenemos un largo camino en estos 26 meses que nos faltan de gestión para poder cumplir con ese cometido».

Por su parte, la viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rossana Rosa Zitto, destacó la importancia del trabajo conjunto para concretar este tipo de obras y sostuvo que «todo lo que signifique un beneficio para los vecinos lo acompañamos y celebramos claramente».

La obra de asfaltado en complejos del IAPV en Concepción del Uruguay

Los trabajos comenzaron en julio pasado y beneficiarán a las familias que residen en los barrios 200 Viviendas, de Lomas Sur, 30 Viviendas Vicoer y 80 Viviendas Agmer. Del total, 12 cuadras ya fueron finalizadas, lo que constituye un progreso significativo para mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de estas comunidades.

Además del pavimento, se llevan adelante obras complementarias clave para el saneamiento urbano, como el refuerzo de 432 metros de la red cloacal que descarga en la estación elevadora Cristo Los Olivos, y el reemplazo de 252 metros de cañería en la calle pública Nº 1125. Estas intervenciones ampliarán la capacidad de la red y darán respuesta a las necesidades actuales y futuras de los barrios beneficiados.

Entre otras autoridades, acompañaron al gobernador entrerriano el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario de Turismo Jorge Satto, el presidente del Directorio y el vocal del IAPV, Manuel Schönhals y Aníbal Steren, respectivamente, y el secretario de Articulación Política Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ricardo Vales.