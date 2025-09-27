Enersa subsidiará la tarifa eléctrica del programa Familias de Abrigo

El convenio fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, junto a la titular del Copnaf, Clarisa Sack, y contempla una reducción de hasta 500 kilovatios hora (kWh) en el consumo básico del servicio eléctrico, compatible con otros beneficios sociales vigentes. Se implementará de inmediato y contará con un representante institucional designado por Enersa para coordinar su aplicación junto al Copnaf.

Cabe destacar que las Familias de Abrigo reciben, de manera transitoria, en sus hogares a niños y niñas que, producto de la vulneración de sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen. Les brindan cuidados cotidianos -alimentación, salud, descanso, vínculos y juego- hasta que se define su situación legal y social.

Durante la firma, Uriel Brupbacher subrayó el rol social de la empresa: «Para Enersa es importantísimo acompañar a aquellas familias que colaboran en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Con este beneficio de 500 kWh queremos estar presentes y respaldar a quienes se suman al programa Familias de Abrigo».

En la misma línea, Clarisa Sack destacó el impacto concreto de la iniciativa: «Este beneficio va a verse reflejado directamente en la factura. Es una manera de apoyar a las Familias de Abrigo y entendemos que este es el camino de gestión en el que tenemos que avanzar».

Con este acuerdo, Enersa ratifica su compromiso con la equidad energética, la inclusión social y el acompañamiento a las políticas públicas que promueven una provincia más justa y sustentable.