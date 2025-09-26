Nene que manipulaba un encendedor provocó el incendio de la casa: perdieron todo

Un niño de 4 años manipuló un encendedor y provocó el fuego que consumió la vivienda en calle García Lorca. La familia, que perdió todo y pide ayuda.
Un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en calle Federico García Lorca y Machado de la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió cuando el hijo menor de la familia, de 4 años, manipuló un encendedor.
“Fui a llevar mis dos hijos a la escuela y cuando vuelvo el nene más chico me dice que agarró el encendedor, lo apretó y sin querer se prendió. Como era todo de nylon, se prendió enseguida y atrás estaba el ropero, la cama y los colchones, y se prendió fuego todo”, relató a Elonce Marisel Caballero, la propietaria de la vivienda. El menor salió de inmediato al patio “y lo agarraron los vecinos”.
Pérdidas totales
El fuego avanzó rápidamente y no dejó nada en pie. La precaria vivienda se vio afectada “en un 100%. Perdí todo, todo”, resumió con angustia la mujer, quien vive junto a su esposo y sus tres hijos de 8, 6 y 4 años.
La familia no sufrió heridas, pero quedó sin pertenencias ni un lugar donde dormir. “No sabemos qué vamos a hacer todavía porque no tenemos dónde dormir y, si no, tendríamos que volver a Santa Fe, pero tampoco tenemos para volver”, explicó Marisel.
Vecinos de la zona se acercaron con colchones, camas y alimentos. Además, personal de Defensa Civil asistió a la familia para organizar las primeras ayudas.
“La pasamos mal y no nos esperábamos esto. Gracias a Dios que estamos vivos, se perdió todo lo material”, dijo el esposo de Marisel y contó que justo este viernes había empezado a trabajar.
“En este momento trajimos un par de camas y colchones para que los chicos puedan dormir esta noche. Les pedimos que mañana llamen al 103 para coordinar con los vecinos la limpieza y lo que necesiten”, indicó Maximiliano Aliendro, de Defensa Civil.
Pedido de colaboración
La familia difundió un número de teléfono 343 5039064 para quienes deseen colaborar.
La vivienda afectada está ubicada en calle García Lorca y Machado, en Paraná. La familia, oriunda de Santa Fe, pidió la ayuda solidaria de la comunidad para poder salir adelante tras haberlo perdido todo. Elonce.com
Elonce