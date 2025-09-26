Alertan por lluvias, tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla que abarca varias localidades de Entre Ríos. Los fenómenos se desarrollarán durante el sábado.

Según el informe, el área comprendida por Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Ante esto, se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Fin de semana «complicado»

En cuanto al resto del país, el sitio Meteored, adelante un “fin de semana complicado”.

El sábado será la jornada más crítica. La evolución del frente frío estará marcada por la formación de un centro de bajas presiones en Entre Ríos y el norte de Buenos Aires durante la mañana. Este sistema se desplazará hacia el este acompañado por el avance del frente hacia el noreste.

Se recomienda seguir de cerca las actualizaciones de Meteored Argentina y las alertas oficiales del SMN, que indicarán con precisión las zonas más vulnerables a cada fenómeno.

Los vientos intensos predominarán, esta vez del sector sur, afectando gran parte del centro, norte y noreste del país. En regiones como Córdoba o San Luis podrían superarse los 100 Km/h de ráfagas. Las tormentas más fuertes se concentrarán en Córdoba, centro y sur de Santa Fe, oeste y centro de Entre Ríos, noreste de La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Los modelos señalan que la intensidad de las precipitaciones podría agravar la situación en áreas bajas del centro bonaerense, lo que obliga a mantener la atención en los desarrollos puntuales.

En cuanto a la precipitación acumulada, Buenos Aires será una de las áreas más comprometidas. Los valores previstos se sumarán a un escenario ya complicado, con sectores anegados e inundados que afectan tanto la vida cotidiana como la actividad agropecuaria.

El domingo el frente avanzará hacia el norte, afectando principalmente a Misiones durante la madrugada y la mañana con lluvias y tormentas eléctricas. En el resto del centro y norte del país comenzará a ingresar aire más frío y seco desde el sur, lo que marcará el final del episodio de mal tiempo. Elonce