Federal A: Gimnasia empató y llega a la última fecha obligado a ganar

Este domingo por la tarde, el estadio Manuel y Ramón Núñez recibió el partido entre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Sportivo Belgrano. El árbitro del encuentro por la 17° fecha de la Zona C del Torneo Federal A fue Jorge Etem.

A lo largo del juego Gimnasia lo intentó, pero no concretó y no pudo pasar del 0-0. La expulsión de Guillermo Cóceres (correcta) sobre el final del encuentro le dio un par de jugadas al Lobo con un futbolista más, pero no fue suficiente tiempo para que pudiera hacerlo pesar. La igualdad no le sirve al Lobo, que permanece en puestos de Reválida; mientras que el conjunto sanfrancisqueño obtuvo lo que fue a buscar: la clasificación a la Zona Campeonato.

Con los resultados finales de la fecha, Gimnasia quedó en la séptima posición con 20 unidades, a dos de 9 de Julio de Rafaela que es el último en clasificar a la próxima instancia. Por su parte, Sportivo está tercero con 26 y ya nadie puede arrebatarle su lugar en la Zona Campeonato.

En la próxima fecha, el Lobo uruguayense visitará al ya clasificado Gimnasia de Chivilcoy, partido que deberá ganar y, a su vez, tendrá que esperar malos resultados de 9 de Julio de Rafaela (visita a Ben Hur) y de Sportivo AC de Las Parejas (recibe al líder Douglas Haig).

-SÍNTESIS-

Gimnasia (CdU) 0-0 Sportivo Belgrano.

Expulsado:

50’ST: Guillermo Cóceres (SPO).

Formaciones:Gimnasia (CdU): Pedro Bravo; Leonel López, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Lucas Basualdo; Agustín Favre, Pablo Hofstetter, Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

DT: Ángel Gómez.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Lautaro Culasso, Braian Camisassa, Camilo Alessandría, Tomás Pennesi; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Hernán Brylko, Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis.

DT: Sergio Maza.

Cambios:

-En Gimnasia:

Alejo Mainero por Agustín Favré.

Damián Sánchez por Leonel López.

Ariel González por Lucas Basualdo.

Damián Baltoré por Micael Bogado.

Sebastián Malimberni por Agustín García.

-En Sportivo:

Pablo Cortizo por Mariano Sagristani.

Enzo Avaro por Jorge Rossi.

Tomás Nallim por Tomás Pennesi.

Guillermo Cóceres por Tomás Attis.

Matías Jaime por Facundo Hang.

Amonestados:

36’PT: Jonathan Benítez (GIM).

44’PT: Micael Bogado (GIM).

2’ST: Tomás Attis (SPO).

26’ST: Agustín García (GIM).

40’ST: Facundo Hang (SPO).

Árbitro: Jorge Etem.

Estadio: Manuel y Ramón Núñez.