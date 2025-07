«Nos robaron la interna» expresaron desde el PJ renovador entrerriano

El espacio peronista PAR (Peronismo Amplio Renovador) señaló al Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos por haber impedido la realización de elecciones internas para definir candidaturas legislativas nacionales.

En un comunicado difundido este domingo 6 de julio, el sector opositor en el PJ entrerriano calificó de “proscripción” y responsabilizó al oficialismo por el “vaciamiento deliberado del peronismo entrerriano”.

El comunicado completo es el siguiente:

«Este domingo 6 de julio no ocurrió lo que el pueblo peronista mereciera que

ocurriera. Se le escondieron las urnas.

Desde el PAR, expresamos públicamente nuestra profunda preocupación y

rechazo ante la decisión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de

Entre Ríos de impedir la realización de elecciones internas democráticas para

la elección de candidatos a senadores y diputados nacionales.

La proscripción de las listas opositoras no solo vulnera el derecho de

participación de los compañeros y compañeras, sino que favorece de manera

directa al gobierno de Rogelio Frigerio, al desmovilizar a la militancia y

clausurar el debate político dentro del movimiento.

El Consejo ha elegido el camino del cierre, del silencio y de la exclusión. Hoy en

Entre Ríos no hay discusión de propuestas, no hay construcción colectiva, no

hay participación real. Este vaciamiento deliberado del peronismo entrerriano

profundiza la crisis que atravesamos como fuerza política.

Desde el PAR responsabilizamos directamente al Consejo Provincial del PJ y a

la ocasional dirigencia que fue cómplice en este accionar, por las consecuencias

políticas y electorales que esta decisión genera, y advertimos que sin

participación, sin propuestas, sin discusión y sin movilización, no hay peronismo

posible.

Reivindicamos el valor de la democracia interna, la pluralidad de voces y la

necesidad urgente de reconstruir un peronismo humilde, abierto y

comprometido con las demandas del pueblo entrerriano.

En palabras del General Perón, no es la soberbia la que domina sino, la humildad

la que gobierna».