Elevan a naranja el alerta por tormentas en zonas de Entre Ríos: prevén hasta 80 mm de lluvias

Todo Entre Ríos se encuentra bajo alerta por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-. La advertencia es de nivel amarillo y naranja, con diferencia por zonas donde se espera que sean más severas.

El alerta por tormentas se espera para este viernes a partir de la tarde y se extenderá con fuerza para horas de la noche y durante la madrugada del sábado. Se prevén mejoras recién a la tarde del sábado.

Alerta amarillo por tormentas

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta naranja por tormentas

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.