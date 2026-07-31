Concepción del Uruguay: Delincuente detenido tras robar elementos de comercio en plena madrugada

El sospechoso, de 28 años, fue interceptado a pocas cuadras del lugar tras un rápido operativo desplegado por personal del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Primera

Según se confirmó a Génesis24, la rápida intervención de las fuerzas policiales permitió aprehender en flagrancia a un individuo de 28 años durante las primeras horas de este viernes, luego de que perpetrara un robo en la zona de bulevares de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 04:50 de la madrugada, cuando un llamado de alerta recibido en el Comando Radioeléctrico informó sobre la presencia de un sujeto sustrayendo sillones de un local gastronómico tipo carrito, ubicado en la intersección de bulevares Constituyentes e Yrigoyen.

Con los datos y filiación recabados, las patrullas policiales de la Comisaría Primera iniciaron de inmediato un patrullaje de búsqueda por las inmediaciones. Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar y reducir al sospechoso en la esquina de calles Sartorio y Ruiz Moreno.

En forma paralela, otra dotación constató que en las inmediaciones del lugar del ilícito se registraban daños en la puerta de acceso de un comercio de indumentaria, por lo que se resguardó la escena para los peritajes correspondientes.

Informada del procedimiento, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso la inmediata aprehensión del hombre de 28 años y su traslado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

Asimismo, la Magistratura ordenó el secuestro de los registros de las cámaras de seguridad de la zona, la citación del damnificado para la formalización de la denuncia y la posterior devolución de los elementos recuperados previa acreditación de su propiedad.

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