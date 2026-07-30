Alerta naranja por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 100 km/h e intensas lluvias en Entre Ríos: el pronóstico

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipó un cierre de julio con tormentas localmente severas, lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas. El meteorólogo Sergio Jalfin recomendó evitar actividades al aire libre y viajar durante la noche del viernes.
Pronóstico del tiempo para Entre Ríos. El cierre de julio estará marcado por un cambio abrupto de las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia y la región central del país. Tras una jornada inusualmente cálida para la época, un frente frío avanzará durante la tarde y la noche del viernes, generando tormentas que podrían ser localmente severas, con ráfagas de hasta 90 o 100 kilómetros por hora, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones.
El meteorólogo Sergio Jalfin advirtió que el período de mayor riesgo se concentrará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando el sistema frontal atraviese Paraná y el resto de Entre Ríos. Además, alertó que el Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia vigente.
«El inicio de agosto puede ser muy movido en Paraná porque sobre la medianoche del viernes, primeras horas de la madrugada del sábado, un frente de tormenta con fuertes vientos y lluvias estará atravesando la ciudad de Paraná y toda la provincia de Entre Ríos y por sectores las tormentas pueden ser severas«, sostuvo al dialogar con el programa «Moviendo el avispero», que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Un viernes con calor y un brusco cambio de tiempo
Antes del ingreso del frente frío, la provincia experimentará una jornada con características poco habituales para el invierno. El viento del norte impulsará aire cálido y muy húmedo, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 28 grados en Paraná.
Sin embargo, esas condiciones serán el combustible para el desarrollo de las tormentas más intensas. «Este viernes va a ser un día de primavera, la máxima 28° en Paraná, un día cálido, húmedo, viento del norte y a la nochecita se vienen las tormentas«, explicó Jalfin.
El especialista remarcó que el escenario será especialmente delicado durante el cierre de la jornada. «Atención, un final de la tarde y la noche del viernes y también madrugada del sábado muy movido en Entre Ríos con tormentas que pueden dejar ráfagas de viento de hasta 90 km/h o más, caída de granizo, fuertes lluvias y también intensa actividad eléctrica«, enfatizó.
Alertas por tormenta para Entre Ríos y otras provincias
La provincia de Entre Ríos, en su totalidad, está incluida en la zona abarcada por alertas amarilla y naranja por tormentas, emitidas esta tarde por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los avisos rigen, desde la noche del viernes hasta el mediodía del sábado, supo Elonce.
El informe por alerta amarilla para Entre Ríos, indica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, explicó el organismo pronosticador.
En tanto, la alerta naranja por tormentas severas, rige para la zona sur de la provincia en la noche del viernes. “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica”, indicó el SMN.
El aviso incluye a los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú, Islas, Gualeguay y Victoria. En la zona, también “se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, anticipó el organismo pronosticador.
Recomiendan suspender actividades al aire libre
Frente al escenario previsto, Jalfin insistió en la necesidad de extremar las precauciones durante la tarde y la noche del viernes, especialmente si el Servicio Meteorológico Nacional eleva el nivel de alerta. «A la gente reiterarle estar muy atenta, sobre todo mañana a la tarde y durante la noche, madrugada del sábado, por este temporal que puede producirse en nuestra zona«, expresó a Elonce.
El meteorólogo incluso anticipó la posibilidad de una actualización del nivel de riesgo. «Seguramente va a haber alerta naranja, ya hay alerta amarilla para toda la provincia y seguramente en una hora o dos cuando actualice el Servicio Meteorológico Nacional en su página es probable que suba a naranja en gran parte de la región«, señaló.
Finalmente, pidió prudencia ante un episodio que podría presentar fenómenos severos. «Todas las actividades al aire libre deberían ser revisadas en la tarde y noche del viernes. Conciertos, festivales y también todos aquellos que quieran manejar en las rutas; no sería para nada prudente. Mejor quedarse en casa y esperar a que pasen los fenómenos severos. Pueden darse eventos muy fuertes con ráfagas que pueden alcanzar los 90 o 100 km/h o eventualmente ser superiores«, remarcó.
Después del temporal llegará un fin de semana más estable
Tras el paso del sistema frontal, las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente. Durante la mañana del sábado cesarán las precipitaciones y el cielo se irá despejando, dando paso a un fin de semana con tiempo estable y temperaturas considerablemente más bajas. «Después de eso mejora, el sábado en la mañana y queda un buen fin de semana, pero ya más fresco con máximas de 18° a 20° y mínimas de 10° a 14°«, detalló.
El descenso térmico marcará el regreso de condiciones más típicas del invierno, aunque el alivio será momentáneo porque la próxima semana también presentará algunos episodios de inestabilidad antes de un nuevo ingreso de aire frío.
El invierno todavía no dijo la última palabra
Aunque las temperaturas elevadas de los últimos días generaron una sensación casi primaveral, Jalfin aclaró que el invierno aún tiene un largo recorrido por delante y que el frío volverá con fuerza. «El invierno está todavía muy muy maduro. O sea, recién pasó un mes de invierno, queda todavía bastante recorrido, más allá de algunos días cálidos y eventos de tormentas, el frío va a estar volviendo«, afirmó al programa «Moviendo el avispero», que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
El meteorólogo anticipó que «sobre todo a mitad o final de la próxima semana nuevamente se espera un ingreso de aire frío bastante marcado al centro de Argentina, así que van a volver los días fríos y también las heladas«.
No obstante, insistió en que el fenómeno más importante en el corto plazo será el episodio de tiempo severo previsto para este viernes. «Por ahora, lo destacable es el calor y la humedad de mañana y las tormentas que pueden ser fuertes cerrando el 31 de julio. O sea, julio se despide con tormentas intensas en Entre Ríos«, resumió.
Cómo seguirá el tiempo durante la primera quincena de agosto
De acuerdo con las proyecciones, el comienzo de agosto alternará jornadas nubladas con algunos períodos de inestabilidad, especialmente entre el martes y el miércoles próximos. «La semana próxima va a estar inestable algunos días, algunas lluvias que pueden ser, por ejemplo, el día 4 y el día 5, a mitad de semana y después de eso va a ir mejorando con un marcado descenso de la temperatura«, indicó a Elonce.
También señaló que el panorama tenderá a estabilizarse hacia la segunda mitad de la semana. «La próxima semana va a estar muy intercalado con días nublados por momentos, inestables, algunas lluvias a mitad de semana por otro frente frío y después de eso sí ya el tiempo irá mejorando más cerca del fin de semana próximo con viento del sur y ambiente mucho más frío«, precisó.
En términos generales, Jalfin consideró que «una primera quincena de agosto no va a ser tan lluviosa. Va a ser un poco más estable, sobre todo desde el día 5 de agosto en adelante, con menos precipitaciones y más frío comparado con este final de julio que está siendo bastante cálido en toda la región«.
La explicación de tantos días nublados
El especialista también explicó por qué gran parte del centro y este del país permanecieron varios días bajo un persistente manto de nubes, humedad y nieblas. Según indicó, la combinación entre un sistema de alta presión ubicado sobre el Atlántico y el ingreso continuo de aire húmedo desde el este favoreció la permanencia de abundante nubosidad y un ambiente templado.
«El ingreso de aire muy húmedo, viento del este, la posición de un sistema anticiclónico sobre el Atlántico, mucha humedad, se han dado tormentas también sobre el centro y norte del litoral argentino, Uruguay, sur de Brasil, eventos muy intensos en las últimas jornadas y toda la región se ha mantenido con mucha humedad y con ambiente bastante templado«, explicó.
Agregó que ese patrón atmosférico concluirá con la llegada del frente frío. «Con este último ingreso de aire cálido y muy húmedo que va a interactuar con un frente frío se van a dar eventos localmente fuertes. Después que pase el fin de semana, el ambiente va a estar un poco menos húmedo, sobre todo la semana próxima y con la llegada de aire más frío y más seco«, completó.
Elonce