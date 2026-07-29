Concepción del Uruguay: Resultados del operativo por robo de motos y extorsiones

En el marco de tareas investigativas vinculadas a hechos de sustracción de rodados y posteriores exigencias de dinero para su restitución, personal policial llevó adelante este martes una serie de allanamientos en distintos puntos de Concepción del Uruguay y zonas cercanas.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado general del operativo, se logró el secuestro de un automóvil marca Volkswagen Bora, motopartes varias, cartuchería de distintos calibres, teléfonos celulares, documentación de motovehículos, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, fueron identificadas cinco personas relacionadas a la causa de entre 18 y 25 años de edad, quienes por disposición de la justicia fueron identificadas y puestas en libertad. En uno de los procedimientos se concretó la detención de un joven de 19 años por el delito de resistencia a la autoridad, quien quedó alojado en sede policial, registrando además antecedentes por sustracción de motovehiculos.

Los allanamientos realizados, permitiendo avanzar en el esclarecimiento de las causas en investigación, las cuales continúan bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

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