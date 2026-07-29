miércoles 29 julio 2026

Concepción del Uruguay: Realizan múltiples allanamientos por robo de motos y extorsiones para recuperarlas

Efectivos de la Departamental Uruguay despliegan operativos simultáneos en distintos barrios en relación a causas por la sustracción de rodados y la posterior exigencia de dinero a las víctimas.

Según se confirmó a Génesis24, en estos momentos, a través de diversas divisiones operativas e investigativas de la Jefatura Departamental Uruguay lleva adelante un importante despliegue con múltiples allanamientos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad. AMPLIAREMOS

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