Basavilbaso: Detuvieron a dos mujeres tras un intento de robo en una planta de reciclado

Fueron interceptadas en las inmediaciones del Parque Industrial con mercadería que habían sacado tras forzar el tejido perimetral. Se secuestró una motocicleta.

Según se confirmó a Génesis24, un operativo realizado por personal de la Comisaría de Basavilbaso permitió desbaratar un ilícito y aprehender a dos mujeres que habían ingresado a robar en el predio de la Planta de Reciclado, ubicada en el Parque Industrial Noreste.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 horas del martes, cuando un vecino de 47 años alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un rodado en las inmediaciones del lugar.

Al arribar al predio, los efectivos identificaron a dos mujeres de 41 y 48 años que intentaban ocultarse fuera del perímetro. Tras realizar una inspección en la zona, los uniformados constataron que el tejido perimetral del establecimiento presentaba tres sectores forzados y levantados.

En las inmediaciones del lugar, el personal policial halló una importante cantidad de botellas de bebidas que habían sido sustraídas recientemente de las instalaciones, entre las que se contabilizaron unidades de sidra y gaseosas de diversas marcas y tamaños. Cabe destacar que dichos productos se encontraban en el predio para su procesamiento y reciclaje.

En el mismo procedimiento se procedió al secuestro formal de una motocicleta marca Keller Crono de 110 cc, la cual utilizaban para desplazarse y quedó depositada en sede policial.

Comunicada la novedad a la Magistratura en turno, se dispuso la aprehensión de ambas mujeres. Tras ser trasladadas a la dependencia para su correcta identificación y la realización de las diligencias de rigor en el marco de la causa por supuesto delito de robo, recuperaron la libertad quedando supeditadas al proceso judicial.

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