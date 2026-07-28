Macabro hallazgo en zona de Campichuelo: Identificaron el cuerpo del uruguayense encontrado

En relación a las tareas investigativas llevadas adelante tras el hallazgo de un cuerpo sin vida ocurrido anoche en la zona de Campichuelo, el cual fue extraído por personal de Prefectura Naval Argentina, se logró establecer la identidad del mismo.

Según se confirmó a Génesis24, el personal de Policía Científica de la Jefatura Departamental Uruguay llevó adelante las tareas técnicas correspondientes, logrando identificar al fallecido como Maximiliano Preiss, domiciliado en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Desde esta Jefatura se pide disculpas por la demora en dar a conocer a los medios de comunicacion, la identidad de la persona fallecida, destacando que se priorizó en todo momento el respeto y ética profesional en el procedimiento, que es notificar formalmente a sus familiares.

En tanto, las causas del deceso continúan siendo materia de investigación y serán determinadas mediante la correspondiente autopsia que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú.

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