La Cámara de Diputados declaró de interés el primer congreso sobre literatura entrerriana 

La actividad académica denominada “Entre Ríos, Entre Discursos: Literatura, Territorios Culturales y Resonancias Interdisciplinarias” tendrá lugar del 29 al 31 de julio en la sede de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER y en la Biblioteca Provincial. En diálogo con Radio Diputados, el decano de la unidad académica y coorganizador de la actividad, Román Scattini, expuso los ejes principales y los objetivos de la convocatoria.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés legislativo el “Primer Congreso Entre Ríos, Entre Discursos: Literatura, Territorios Culturales y Resonancias Interdisciplinarias”, evento organizado de manera simultánea con las “V Jornadas de Literatura Entrerriana”. La iniciativa -promovida por la diputada Andrea Zoff- busca profundizar en el estudio de las letras locales y su vínculo con disciplinas como la historia, la geografía, la psicología y las ciencias sociales.

En diálogo con Radio Diputados, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FCG UADER), Román Scattini, se refirió a las expectativas en torno a esta convocatoria académica. El funcionario sostuvo que la literatura entrerriana “ha estado presente en la conformación de la provincia desde el siglo XIX, por lo que resulta indispensable propiciar un espacio de debate transversal e interdisciplinario”.

El decano aseveró que “a la experiencia de las jornadas de Literatura, este año decidimos sumar el congreso, formato que permite ampliar el campo de discusión y cruzarlo con otras disciplinas, como Psicología, Geografía, Historia y Ciencias Sociales; estamos muy entusiasmados”. En esta ocasión, el encuentro académico rendirá homenaje al poeta Juan L. Ortiz, al conmemorarse 130 años de su nacimiento. En ese contexto, Scattini valoró la multiplicidad de trabajos enfocados en la obra del autor paranaense, al tiempo que ponderó el aporte de graduados y estudiantes de las carreras de Bibliotecología y Archivística de la casa de estudios.

La programación reunirá a conferencistas y teóricos de jerarquía nacional, entre ellos el escritor Martín Kohan, junto con docentes, investigadores y alumnos universitarios. La agenda incluye, además, talleres sobre prácticas educativas y de enseñanza de la literatura local, presentaciones de libros, conversatorios y actividades artísticas como el taller y el concierto del músico y multi-instrumentista argentino, Marcelo Moguilevsky.

Finalmente, el decano destacó la labor del equipo organizador liderado por Alfonsina Kohan, secretaria académica de UADER, y subrayó el dinamismo actual de la cultura provincial. Según afirmó, “la literatura de la región se mantiene plena de vitalidad gracias a la labor constante de autores jóvenes, círculos de lectura y editoriales que resguardan la memoria e impulsan nuevas producciones”

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA:

Comparte esto: Twitter

Facebook

