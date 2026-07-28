Concepción del Uruguay: Menores sorprendidos cuando perpetraban un robo

Un patrullaje preventivo llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda permitió frustrar un robo en la vía pública y aprehender a dos menores de edad durante la madrugada de este martes.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se desencadenó cerca de las 04:50 horas, cuando un móvil policial, mientras recorría la intersección de calles Fray Mocho y Belgrano, advirtió a dos sujetos en actitud sospechosa forzando un automóvil de color blanco estacionado en la esquina de Isaías Torres y Belgrano.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, los sospechosos emprendieron inmediatamente la huida a pie. Sin embargo, la rápida maniobra de los efectivos policiales permitió darles alcance e interceptarlos a los pocos metros, en la intersección de calles Zaninetti y Estrada.

Al momento de ser reducidos e identificados —tratándose de dos adolescentes de 16 y 17 años—, la Policía constató que uno de ellos llevaba en sus manos una caja con un juego de cables y bujías de encendido.

Seguidamente, los uniformados se dirigieron al lugar del hecho para verificar el vehículo en cuestión, un Renault 11. Allí entrevistaron a su propietario, un hombre de 34 años, quien constató que el baúl del coche había sido abierto y revuelto, reconociendo como propios los repuestos mecánicos que la Policía le había secuestrado a los delincuentes.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal de la Comisaría de la Mujer y la Minoridad y a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot.

Por disposición de la Magistratura, el menor de 16 años fue restituido en sede policial a sus progenitores. En tanto, respecto al joven de 17 años, se notificó a la Justicia de Familia debido a que sobre él pesaba una medida de coerción con arresto domiciliario nocturno vigente, la cual se encontraba violando de manera flagrante al momento del ilícito.

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