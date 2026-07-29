Concepción del Uruguay: La Prefectura inauguró la puesta en valor del Monumento al Marinero de Falúa

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la puesta en valor del Monumento al Marinero de Falúa, una obra emblemática para la Institución y para la comunidad uruguayense, que simboliza el espíritu de sacrificio, la vocación de servicio y el compromiso permanente de los hombres y mujeres de la Prefectura Naval Argentina.

El acto fue presidido por el el Prefecto de Zona Bajo Uruguay, Prefecto Mayor Manuel Enrique Barreiro acompañado por Jefe de la Prefectura Concepción del Uruguay, Prefecto Principal Roberto Silvio Daniel Fernández. Asimismo, participaron la Vicepresidenta Municipal de Concepción del Uruguay, Ingeniera Rossana Sosa Zitto, autoridades provinciales y municipales, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Concepción del Uruguay, el Jefe de la Delegación Aduana, autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones, personal de la Prefectura Naval Argentina en actividad y en situación de retiro, representantes de distintas instituciones y numerosos vecinos de la ciudad.

El monumento, inaugurado el 24 de octubre de 1994 y proyectado por el escultor Andrés Mirwald, constituye uno de los principales símbolos institucionales de la Prefectura Naval Argentina en Concepción del Uruguay, representando la figura del Marinero de Falúa, cuyo trabajo refleja la esencia de la actividad marítima y fluvial desarrollada por la Institución a lo largo de su historia.

Luego de más de treinta años de exposición permanente a las condiciones climáticas propias de la región, la obra presentaba un importante deterioro estructural y superficial, con fisuras, grietas, desprendimientos de material, desgaste de su base, pérdida de pintura y protección superficial, además de humedad y otros agentes ambientales que comprometían su adecuada conservación.

Frente a esta situación, la Jefatura de la Prefectura Concepción del Uruguay impulsó un proyecto integral de recuperación con el propósito de preservar este patrimonio histórico e institucional para las futuras generaciones y devolverle el protagonismo que merece dentro del paisaje urbano de la ciudad.

Los trabajos ejecutados comprendieron la reconstrucción y reparación estructural de los sectores afectados, la restauración estética integral mediante tareas de limpieza, recuperación escultórica y aplicación de nuevos sistemas de protección, la incorporación de elementos ornamentales que representan el movimiento de las aguas, la instalación de un moderno sistema de iluminación ornamental inteligente con tecnología LED programable para fechas patrias y conmemoraciones institucionales, como así también el reacondicionamiento del entorno y la colocación de nuevas placas recordatorias que ponen en valor la historia del monumento y de su autor.

Durante la ceremonia se destacó que esta obra trasciende el aspecto material, constituyéndose en un símbolo permanente de la identidad prefecturiana y del estrecho vínculo que la Prefectura Naval Argentina mantiene con la comunidad de Concepción del Uruguay desde hace más de dos siglos.

En sus palabras, el Jefe de la Prefectura Concepción del Uruguay resaltó que la recuperación del Monumento al Marinero de Falúa representa una muestra concreta del compromiso institucional con la preservación de la historia, el cuidado del patrimonio público y la promoción de los valores que distinguen a la Autoridad Marítima Nacional. Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las instituciones, organismos, empresas y personas que, mediante su colaboración y acompañamiento, hicieron posible la concreción de este importante proyecto.

La puesta en valor del Monumento al Marinero de Falúa reafirma el compromiso de la Prefectura Naval Argentina con la conservación de su patrimonio histórico, fortaleciendo la identidad marítima y fluvial de nuestra Nación y consolidando un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la comunidad uruguayense.

Con esta iniciativa, la Prefectura Concepción del Uruguay renueva su vocación de servicio y su permanente compromiso con la preservación de los valores institucionales, entendiendo que proteger el patrimonio histórico también constituye una forma de honrar a quienes, con esfuerzo, dedicación y espíritu de servicio, forjaron la historia de la Prefectura Naval Argentina.

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