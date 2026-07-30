Concepción del Uruguay: Allanamiento y detenido por incidente con arma de fuego en barrio La Tablada

El hecho ocurrió el lunes cuando un ciudadano de 29 años resulto herido con un arma de fuego. La Policía incautó el revólver utilizado y demás elementos de interés, asi como tambien procedió a la aprehensión de un sospechoso de 27 años.

Según se confirmó a Génesis24, la investigación por la agresión armada registrada el pasado lunes 27 de julio en el barrio La Tablada sumó importantes novedades en las últimas horas, con el secuestro del arma empleada en el ataque y la concreción de un allanamiento que culminó con un sujeto detenido y diversos elementos secuestrados.

Cabe recordar que el incidente se desencadenó durante la noche del lunes, cuando un joven de 29 años debió ser trasladado al Hospital Urquiza tras recibir un disparo con orificio de entrada en la ingle tras reprocharle a dos sujetos las maniobras peligrosas que realizaban a bordo de una motocicleta frente a su vivienda.

En su declaración, el damnificado brindo detalles de lo sucedido. Aparentemente el hecho se desencadenó cuando mantuvo una discusión en la vía pública con un joven que realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta frente a su domicilio. Minutos después, el adolescente regresó acompañado por otro sujeto no identificado, quien extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que lo hirió en la pierna.

Asimismo, la víctima reveló que durante el episodio se produjo un forcejeo entre los agresores y vecinos del lugar, momento en el cual el atacante perdió el arma de fuego. La pareja del joven herido logró recogerla del suelo en medio de la confusión y, tras el alta de su pareja, decidieron ponerla voluntariamente a disposición de la fuerza policial para acelerar la causa.

Efectivos de la Comisaría Tercera procedieron al secuestro formal de un revólver calibre .32 que contenía una vaina servida y tres cartuchos sin percutir en sus alvéolos.

PROCEDIMIENTO POSITIVO Y APREHENSIÓN

Dando continuidad a las tareas de inteligencia y bajo las directivas de la Fiscalía Auxiliar a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, efectivos de la Comisaría Tercera irrumpieron en la tarde del miércoles en una finca ubicada en la zona de calles Arroyo La China y Arroyo Gualeguaycito, mediante un mandamiento otorgado por el Juzgado de Garantías N° 1.

El registro domiciliario arrojó resultado altamente positivo, lográndose el secuestro de dos motovehículos de color negro, prendas de vestir de interés para la causa, telefonía celular y cartuchería.

Durante el procedimiento se notificó a un hombre de 27 años, a quien personal de la División Policía Científica le realizó la correspondiente prueba de dermotest en el lugar.

Por disposición de la Magistratura interviniente, el sujeto de 27 años fue trasladado hacia la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecía alojado en calidad de aprehendido mientras avanza la causa judicial por abuso de armas.

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