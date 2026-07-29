Quini 6: tres apostadores ganaron más de $126.000.000 en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.300 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.300 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 02-38-34-27-37-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.654.021.411.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-01-06-00-10-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.939.909.212.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 42-28-24-06-32-39. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-35-30-39-17-36. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $126.157.176. Uno es de Capital Federal, otro de Buenos Aires y el restante de Río Negro
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 367 ganadores y cada uno percibirá $544.959,13. Elonce