Diputados aprobó la reforma previsional y Entre Ríos declaró la emergencia del sistema jubilatorio

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma previsional impulsada por el Gobierno. La ley declara la emergencia del sistema por dos años y modifica el régimen de la Caja de Jubilaciones para garantizar su sustentabilidad.
La reforma previsional quedó convertida en ley este miércoles, luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos, aprobara el proyecto denominado «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional», una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que ya contaba con media sanción del Senado.
Tras más de cinco horas de debate, el proyecto obtuvo 18 votos a favor (15 del bloque Juntos por Entre Ríos y 3 de La Libertad Avanza) y 12 en contra (11 del Justicialismo y uno de La Libertad Avanza que se opus). Además, se registró la ausencia de tres legisladores, supo Elonce.
Con la aprobación legislativa, la provincia avanzó en una de las modificaciones más importantes de los últimos años sobre el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en medio de un intenso debate político y gremial.
Uno de los ejes centrales de la nueva norma es la declaración del estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial por el término de dos años, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue ese plazo por otros dos años.
Según establece el texto aprobado, la medida tiene como finalidad «restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales».
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la reforma apunta a garantizar la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones frente al creciente déficit que registra el organismo, mientras que distintos sectores gremiales expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron el alcance de los cambios introducidos en el régimen previsional.
Con la sanción definitiva en Diputados, la reforma previsional quedó convertida en ley y comenzará a regir una vez cumplidos los pasos administrativos correspondientes para su promulgación y publicación oficial.
Cómo votó cada diputado y quiénes estuvieron ausentes en la sesión
La Reforma Previsional fue convertida en ley tras la aprobación de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El proyecto obtuvo 18 votos a favor, 12 en contra y registró tres ausencias, luego de más de cinco horas de debate.
La Reforma Previsional quedó convertida en ley este miércoles luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobara el proyecto denominado «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional», impulsado por el Poder Ejecutivo.
Tras una extensa sesión, la iniciativa obtuvo 18 votos afirmativos, 12 negativos y tres ausencias, lo que permitió su sanción definitiva luego de contar previamente con media sanción del Senado.
La votación reflejó el respaldo mayoritario del oficialismo de Juntos por Entre Ríos, acompañado por parte de La Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular. En contrapartida, el bloque Unión por la Patria-Más para Entre Ríos votó de manera unificada en rechazo, al igual que un legislador libertario.
Los votos que definieron la reforma
Los 18 votos a favor correspondieron a Lénico Aranda, Mariana Bentos, Silvio Gallay, Carola Laner, Gabriela Lena, Marcelo López, Jorge Maier, Susana Pérez, Fabián Rogel, María Elena Romero, Juan Rossi, Bruno Sarubi, Carolina Streitenberger, María Noelia Taborda y Érica Vilma Vázquez, todos de Juntos por Entre Ríos. También respaldaron la iniciativa Roque Fleitas y Débora Todoni, de La Libertad Avanza, y Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular.
Los votos en contra
En tanto, los 12 votos en contra fueron de Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Enrique Cresto, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, Laura Stratta y Andrea Zoff, integrantes de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, además de Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, quien se diferenció del resto de los legisladores libertarios.
Los diputados ausentes
La sesión también registró la ausencia de Rubén Rastelli y Mauro Godein, ambos de Juntos por Entre Ríos, y de Julia Calleros, del Partido Fe y Libertad.
Con este resultado, la provincia avanzó en una de las reformas más trascendentes de los últimos años para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en medio de un fuerte debate político y del rechazo expresado por organizaciones sindicales, que ya anticiparon acciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la norma.
Gremios anunciaron acciones judiciales y afirmaron que “es el entierro de nuestros derechos”
La Reforma Previsional fue convertida en ley por la Cámara de Diputados de Entre Ríos tras más de cinco horas de debate. Gremios nucleados en la Multisectorial rechazaron la norma, la calificaron de inconstitucional y anticiparon que impulsarán presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
La Reforma Previsional quedó convertida en ley este miércoles luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobara el proyecto denominado «Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional».
Tras la sanción, dirigentes sindicales rechazaron la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial, anunciaron que recurrirán a la Justicia y advirtieron que buscarán frenar su aplicación por considerar que vulnera derechos adquiridos de trabajadores y jubilados.
Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, organizaciones sindicales nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones mantuvieron una movilización frente a Casa de Gobierno. La protesta se extendió durante toda la jornada y continuó una vez conocida la votación, en un clima de fuerte malestar entre los manifestantes.
Después de más de cinco horas de debate parlamentario, el proyecto obtuvo 18 votos a favor —15 del bloque Juntos por Entre Ríos y tres de La Libertad Avanza— y 12 votos en contra, correspondientes a 11 legisladores del Justicialismo y un diputado de La Libertad Avanza. Además, tres diputados estuvieron ausentes.
Los gremios anticipan una batalla judicial
Desde la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones aseguraron que la discusión legislativa no pone fin al conflicto y confirmaron que comenzará una nueva etapa en los tribunales.
El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, sostuvo que la norma presenta numerosos cuestionamientos constitucionales y aseguró que la respuesta judicial será amplia. «Esta ley adolece de una cantidad enorme de inconstitucionalidades«, afirmó el dirigente sindical durante la manifestación realizada frente a la Legislatura.
Segura consideró además que la reforma afecta derechos adquiridos y adelantó que habrá una fuerte reacción de trabajadores y organizaciones gremiales. «En forma individual y en forma colectiva de las organizaciones, no tengo duda de que va a haber miles de presentaciones judiciales«, advirtió.
AGMER confirmó que acompañará las acciones legales
En la misma línea se expresó el secretario general de AGMER, Abel Antivero, quien confirmó que el gremio respaldará la estrategia judicial impulsada por la Multisectorial. «Encontraremos los argumentos o los fundamentos legales como para avanzar en la denuncia de la inconstitucionalidad. Iremos por el camino de la Justicia«, aseguró el dirigente docente.
Durante toda la sesión legislativa, trabajadores provenientes de distintos puntos de Entre Ríos permanecieron concentrados en Plaza Carbó, a la espera de la definición parlamentaria.
Los gremios ratificaron que las acciones no concluirán con la sanción de la ley y anticiparon que combinarán medidas judiciales con nuevas instancias de movilización para intentar impedir la aplicación de la reforma previsional.
«Asistimos al entierro de nuestros derechos»
Tras conocerse el resultado de la votación, referentes sindicales volvieron a expresar su rechazo en la explanada de Casa de Gobierno.
La dirigente de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, calificó la aprobación como un duro retroceso para los trabajadores estatales. «Hemos asistido al entierro de nuestros derechos, de nuestras conquistas. A mano alzada de diputados, que lejos están de la gente, lejos están de los trabajadores, lejos están de los jubilados«, manifestó a Elonce.
La representante sindical sostuvo además que la ley representa «el ajuste más atroz» para trabajadores y jubilados entrerrianos y cuestionó el proceso de discusión de la iniciativa.
«Se ha votado el ajuste más atroz que tendremos los trabajadores y jubilados entrerrianos. Y esto es gracias a un gobierno que vino a ajustar; que, en vez de hacer una reforma escuchando a los trabajadores y con las propuestas que hicimos, lo hizo a espaldas de los trabajadores y votando el ajuste«, expresó.
Advierten sobre el impacto en docentes y jubilados
Desde AGMER también manifestaron preocupación por las consecuencias que, según consideran, tendrá la nueva legislación sobre el sistema previsional.
Una dirigente docente de Agmer, aseguró que la reforma afectará especialmente a quienes dependen de salarios y jubilaciones docentes. «Es tremendo para la sociedad entrerriana, sobre todo para los trabajadores. La Reforma Previsional va a empobrecer mucho más a todos los que vivimos de un sueldo docente o de un sueldo de jubilado docente«, afirmó.
Finalmente, advirtió que los efectos de la ley comenzarán a percibirse con su implementación. «A medida que esto se vaya aplicando, se van a ir dando cuenta de que fue un error y que va a ser una catástrofe para la sociedad entrerriana«, concluyó.
Con la sanción definitiva, la reforma previsional iniciará ahora su proceso de promulgación. Paralelamente, los gremios adelantaron que avanzarán con las primeras presentaciones judiciales para intentar declarar la inconstitucionalidad de distintos artículos de la norma y frenar su aplicación.
Elonce