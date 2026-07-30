jueves 30 julio 2026

Autovía Artigas: Camión sufrió un incendio en horas de la mañana

En la mañana de este jueves, personal policial tomó intervención a raíz de un incidente registrado sobre la Autovía General Gervasio Artigas, en las inmediaciones del kilómetro 179.

Según se confirmó a Génesis24, por razones que aún se intentan establecer, se produjo un incendio en un camión marca Iveco, el cual era conducido por un ciudadano de 44 años de edad, domiciliado en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Al momento del incidente, el rodado de gran porte circulaba en sentido Sur-Norte.

Ante la emergencia, se hicieron presentes de inmediato dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes procedieron a sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento correspondientes.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad del operativo, el tránsito vehicular en la arteria debió ser reducido de manera momentánea.

Afortunadamente, tras el hecho no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales en la unidad de carga.

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