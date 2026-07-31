Conflicto en Granja Tres Arroyos: Nota al gobernador Rogelio Frigerio

Paraná, 30 de julio de 2026.

Al Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos

Lic. Rogelio Frigerio

S / D

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar su urgente e inmediata intervención ante la grave situación laboral y social que atraviesan los trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos.

Actualmente, nos encontramos en un estado de extrema vulnerabilidad debido a una ola de despidos injustificados, suspensiones que frenan nuestra actividad y una acumulación de salarios atrasados abonados en cuotas que imposibilitan el sustento diario de nuestras familias. Esta alarmante crisis no solo golpea el bolsillo de cientos de hogares entrerrianos, sino que también paraliza la economía y el bienestar de las comunidades locales dependientes de esta producción.

A este escenario desesperante se suma una profunda irregularidad: si bien valoramos el anuncio oficial de subsidios por parte del gobierno para paliar esta crisis, denunciamos con preocupación que dicha ayuda solo fue percibida por un grupo muy reducido de empleados. Ningún trabajador afiliado a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha recibido el beneficio hasta la fecha, lo que constituye una exclusión arbitraria, injusta y discriminatoria en medio de esta emergencia.

Debido al ahogo financiero provocado por los salarios atrasados y las cuotas adeudadas, los trabajadores se encuentran imposibilitados de afrontar los gastos corrientes. Por este motivo, solicitamos formalmente que el Ejecutivo provincial gestione de manera urgente un esquema de flexibilización y prórroga en las condiciones de pago de los servicios públicos esenciales, así como de las obligaciones impositivas tanto provinciales (ATER) como municipales en cada una de las localidades afectadas, evitando cortes de suministro y la acumulación de intereses punitorios mientras dure el conflicto.

Ante la falta de respuestas de la patronal y la desatención en la entrega de la asistencia estatal, consideramos indispensable que el Estado provincial actúe de forma urgente. Exigimos su intervención para frenar las desvinculaciones, regularizar los pagos adeudados, como también la distribución de los fondos públicos para que lleguen a la totalidad de las familias afectadas sin distinción gremial, y abrir una mesa de negociación efectiva.

Esta alarma social y económica no es un caso aislado, sino un golpe estructural que afecta de manera directa a 565 trabajadores distribuidos en toda la provincia, según el último informe detallado por UATRE:

Granja Hasenkamp : 95 trabajadores.

: 95 trabajadores. Planta de Incubación Gualeguaychú : 35 trabajadores.

: 35 trabajadores. Planta Recría La Loma (Gualeguaychú) : 35 trabajadores.

: 35 trabajadores. Granja Parrilleros (Dpto. Uruguay) : 25 trabajadores.

: 25 trabajadores. Tala (Parrilleros y Reproductoras) : 30 trabajadores.

: 30 trabajadores. Superporco (Concepción del Uruguay) : 35 trabajadores.

: 35 trabajadores. Cargadores de Pollos Tercerizados (Concepción del Uruguay) : 80 trabajadores.

: 80 trabajadores. Reproductores Coop. (Propiedad compartida con empresa americana en Santa Elena): 200 trabajadores.

Confiamos que su gestión pondrá todos sus recursos para resolver este conflicto antes de que la situación social de estos 565 hogares entrerrianos se profundice.

Agradeciendo su atención a este reclamo y quedando a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos atentamente.

Delegación Regional Entre Ríos

U.A.T.R.E.

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