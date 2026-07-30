Ciudad entrerriana registró un récord de suicidios en el primer semestre de 2026

El relevamiento correspondiente a los primeros seis meses de 2026 y muestra un incremento de los casos en la ciudad de Concordia. La situación se conoce en el marco de la declaración de la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en Entre Ríos.
Concordia cerró el primer semestre de 2026 con 30 suicidios registrados, una cifra que ya representa cerca de la totalidad de los 35 casos contabilizados durante todo 2025. El dato surge de un relevamiento estadístico realizado sobre los hechos ocurridos entre enero y junio y se conoce pocos días después de que el Gobierno de Entre Ríos declarara la Urgencia Sanitaria en Salud Mental por el plazo de un año.
La medida provincial tiene como objetivo fortalecer la respuesta del sistema público de salud frente al incremento de la demanda vinculada a la salud mental. Entre las acciones previstas se encuentran la ampliación de la capacidad de atención, el fortalecimiento de la red de servicios, la capacitación de equipos de salud y una mayor articulación entre organismos estatales para la prevención y el acceso a la asistencia.
Las estadísticas relevadas muestran que, de mantenerse la tendencia registrada durante los primeros seis meses del año, la cantidad de casos podría superar el total informado durante 2025. Además, los datos reflejan que Concordia continúa entre las ciudades entrerrianas con mayor cantidad de suicidios registrados.
Los datos del primer semestre
De acuerdo con el relevamiento, la franja etaria comprendida entre los 22 y los 30 años concentra la mayor cantidad de casos registrados durante el primer semestre de 2026, lo que ubica a los adultos jóvenes entre los grupos más afectados por esta problemática.
En cuanto a la distribución mensual, enero fue el período con mayor cantidad de hechos, al contabilizarse 10 casos, equivalente a un tercio del total registrado entre enero y junio.
Al comparar la situación con otras localidades de la provincia, Concordia se ubicó en el segundo lugar en cantidad de suicidios durante el primer semestre. Paraná encabezó el registro con 39 casos en el mismo período.
Una problemática que trasciende las estadísticas de seguridad
Las cifras también muestran una diferencia significativa respecto de otro de los indicadores vinculados a la seguridad pública. Durante todo 2025 se registraron nueve homicidios dolosos en Concordia, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan cuatro. En contraste, los 30 suicidios registrados durante los primeros seis meses del año evidencian una problemática de mayor magnitud desde el punto de vista estadístico.
El escenario local se enmarca en una tendencia nacional. Argentina cerró 2025 con 5.209 suicidios, la cifra más alta desde que existen registros oficiales, con una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes. En ese contexto, Entre Ríos presentó la tasa más elevada del país, con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes.
Frente a este panorama, la declaración de la Urgencia Sanitaria en Salud Mental busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial mediante la incorporación de nuevos dispositivos de atención, el fortalecimiento de los equipos especializados y la implementación de estrategias de prevención.
El desafío de fortalecer la prevención
Los datos correspondientes a Concordia reflejan que el suicidio constituye una problemática de salud pública que requiere un abordaje sostenido e integral, con acciones coordinadas entre el sistema sanitario, las instituciones educativas, los organismos del Estado y la comunidad.
Desde el ámbito de la salud mental se sostiene que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que las estrategias de prevención incluyen la detección temprana de situaciones de riesgo, la ampliación del acceso a los servicios especializados y el acompañamiento oportuno de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico.
En ese contexto, las cifras registradas durante el primer semestre de 2026 ponen de relieve la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención y la atención en salud mental, especialmente entre los jóvenes, que constituyen el grupo etario con mayor cantidad de casos registrados en Concordia durante el período analizado. Fuente: Concordia Policiales