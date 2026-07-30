Nicolás Bonelli: «Estamos contentos con el rendimiento del auto»

“Veníamos con un poco de mala suerte, siempre nos pasaba algo. Pero el fin de semana resultó redondito, lástima la entrada del pace car que no permitió defenderme como hubiese querido”, comentó Nicolás Bonelli durante la entrega de aportes a pilotos de automovilismo cumplida ayer en el municipio que presidió el intendente José Eduardo Lauritto.

El corredor uruguayense del TC tuvo un excelente desempeño en la última competencia desarrollada en Posadas, que lideró durante trece vueltas. Pero la entrada del auto de seguridad modificó el rumbo de la final, perdiendo el primer puesto en el relanzamiento, cuando el triunfo parecía una realidad concreta.

A bordo del Ford Munstang, Nico Bonelli obtuvo el segundo lugar del podio, tras un gran fin de semana en el que registró el tercer puesto en clasificación y el primer lugar en su serie, rendimiento que motivó enorme alegría en Concepción del Uruguay, donde su participación se sigue con marcada expectativa.

“Estamos muy contentos, hace cinco carreras que venimos con muy buenos resultados, entre los diez primeros en pruebas de clasificación, ojalá podamos seguir de esta manera. Tengo fe en todo este trabajo que se está dando, teniendo en cuenta que venimos siendo el mejor auto de la marca”, comentó “Nico” sobre su actualidad en la categoría más popular del automovilismo argentino.

Independientemente del aspecto deportivo, resaltó también la tarea del taller que gestiona junto a su familia, en el que preparan otros tres motores de competición, con resultados satisfactorios, como en el caso del que emplea Emiliano Spataro, que alcanzó el quinto lugar en las pruebas de clasificación del TC, en Posadas.

Además de Nicolás Bonelli, recibieron los respectivos aportes que el municipio otorga a los corredores que representan a la ciudad en competencias nacionales, los pilotos Brian Dodera (Clase 2 del Turismo Pista), Tomás Pellandino (TC Pista Pick Up), Agustín Fulini (Fórmula 3 Metropolitana) y Fabricio Scatena (Clase 2 del Turismo Pista).

El presidente municipal José Lauritto estuvo acompañado en la oportunidad por la Viceintendenta Rossana Sosa Zitto (quien entregó el aporte a Bonelli), el Jefe de Gabinete Ezequiel Valdunciel; el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sergio Richard; el secretario de Gobierno, Oscar Noir, y el director de Deportes, Osvaldo López.

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