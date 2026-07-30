Comienza este sábado el pago de haberes para estatales entrerrianos: el cronograma

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1 de agosto.
El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1 de agosto y concluirá el próximo sábado 8 de agosto.
A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.
Cronograma de pagos y acreditación
Lunes 3 de agosto: haberes hasta 980.000 pesos (se acredita el sábado 1 de agosto).
Martes 4 de agosto: haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos.
Miércoles 5 de agosto: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.
Jueves 6 de agosto: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos.
Viernes 7 de agosto: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.
Lunes 10 de agosto: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto).
Con aumento otorgado por decreto
Se recordará que el ejecutivo entrerriano ofreció en paritarias salariales con los gremios estatales un aumento del siete por ciento en dos tramos a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La propuesta consistía en un incremento del siete por ciento en dos tramos. Un tres por ciento para los haberes de julio y de un cuatro por ciento para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior.
Sin embargo, los sindicatos no aceptaron los términos ofrecidos. Ante la falta de acuerdo, el gobierno resolvió avanzar de todos modos con la liquidación por decreto de la mejora prevista para julio, actualizando la base de cálculo al mes de junio 2026.
Asimismo, en la paritaria con los gremios docentes, la propuesta salarial estableció un incremento del tres por ciento para julio y del cuatro por ciento para septiembre, tomando como base de cálculo el salario del mes inmediato anterior. Además, contempló aumentos entre el 20 y el 28 por ciento en el Fopid y Conectividad dependiendo de la jornada simple o completa.
La nueva propuesta de recomposición salarial para los trabajadores de la Educación, que también será abonada por decreto, eleva el salario mínimo docente a 850.000 pesos de bolsillo desde julio.