Concepción del Uruguay: Falleció Gloria Ester Pierotti de Balleretti “Tita” (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 28 de julio de 2026. Su esposo: OSCAR BALLERETTI. –Sus hijos: SUSANA, SILVIA Y JOSE, CLAUDIA Y MAURO. Sus nietos: MICAELA, YAMILA, NAZARENO, BELEN, GIMENA, FACUNDO, ANTONELLA Y MANUEL. –Sus bisnietos: EINI, FRANCHESCA, ALAN, TILER Y CLOE.

Sus hermanos, hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el crematorio local hoy miércoles a las 10,00 horas, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,30 horas. –“SE RUEGA UNA ORACION EN SU MEMORIA”

Sala de velatorios: ALBERDI 563.-Casa de duelo: COLONIA PERFECCION. –

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 29 de julio de 2026.-SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L-Alberdi 563

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