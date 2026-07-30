Vóleibol: Bautista Meza (Club Rivadavia) convocado a la Selección Argentina U15

BAUTISTA MEZA, CONVOCADO A LA OBSERVACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA U15 MASCULINA DE VOLEIBOL

El joven deportista formado en las divisiones inferiores del CLUB RIVADAVIA, Bautista Meza, fue oficialmente convocado por el Staff de Selecciones Nacionales de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) para integrar la próxima instancia de Observación y Captación de Talentos con miras a la Selección Argentina U15 Masculina.

La citación fue oficializada mediante la Nota N.º 126/2026 emitida por la FeVA. En dicho comunicado se confirma la presencia del atleta uruguayense entre los talentos citados de la Federación Entrerriana, compartiendo la convocatoria con jóvenes promesas de distintas federaciones provinciales del país.

Los trabajos de observación se desarrollarán bajo la supervisión de los entrenadores del cuerpo técnico nacional Mateo Barsi, Mateo Barsi y Roberto Alos.

Desde la Comisión Directiva y la Subcomisión de Vóley del CLUB RIVADAVIA manifestaron su enorme orgullo por este hito en la carrera de Bauti, destacando no solo su nivel deportivo, sino también su constante compromiso, conducta y compañerismo en cada entrenamiento.

«Independientemente del resultado deportivo, para toda la familia del CLUB RIVADAVIA ya es un triunfo enorme. Bauti nos representa con los valores que pregonamos día a día y demuestra que con esfuerzo y dedicación no hay techo», expresaron desde la institución.

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

Atleta: Bautista Meza.

Institución: CLUB RIVADAVIA (Concepción del Uruguay).

CLUB RIVADAVIA (Concepción del Uruguay). Convocatoria: Observación Selección Argentina U15 Masculina.

Organiza: Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Cuerpo Técnico a cargo: Mateo Barsi, Mauro Soncini e Ignacio Lezcano.

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