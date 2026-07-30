La diputada Marclay presentó un pedido de informes por la paralización de las obras de viviendas en barrios populares

A su vez, la legisladora exige saber adónde se están destinando las partidas comprometidas.

El gobierno de Javier Milei decidió disolver el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) el 8 de mayo de 2025. Esta estructura llevaba adelante obras de vivienda y mejoras de infraestructura en barrios populares de todo el país. “Nuestros vecinos tienen que saber si se van a continuar las obras que le van a cambiar la vida a muchas familias”, explicó Marianela Marclay, diputada nacional que presentó un pedido de informes al respecto.

En este sentido, continuó: “En Concepción del Uruguay hay 21 familias con sus viviendas asignadas y una obra que ya superó el 50% pero no puede avanzar porque Frigerio y Milei miran para otro lado”.

En el pedido de informes presentado en el Congreso de la Nación, la legisladora entrerriana pide saber qué cantidad de proyectos fueron suspendidos para la construcción de viviendas en barrios populares, hacia dónde se giraron las partidas presupuestarias destinadas al FISU ya que se financiaba con el impuesto PAIS y el Aporte Solidario Extraordinario.

Para cerrar, Marclay fue contundente y remató: “Hoy el Estado Nacional está perdiendo dinero en obras a las que se les destinó dinero y se deterioran cada día que pasa”.

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