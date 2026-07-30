Concepción del Uruguay será sede del deporte adaptado de la provincia

Se desarrollan los Juegos Deportivos Entrerrianos de Deporte Adaptado 2026 en las disciplinas de básquet, atletismo, boccia, natación, tenis de mesa, goalball y voley sentado. La final provincial se realizará del 7 al 9 de octubre en Concepción del Uruguay, instancia que permitirá conformar la delegación provincial que competirá en la etapa nacional en Mar del Plata durante noviembre.

La elección de Concepción del Uruguay como sede fue anunciada este jueves en el Auditorio Municipal “Arturo Illia”, durante una actividad que -además- le permitió a la ciudad ser el lugar elegido por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos para presentar el nuevo equipo del área de deporte adaptado y los programas de deporte inclusivo que se implementan en la provincia. La presentación se realizó ante los responsables de las áreas de Deporte de 40 localidades, con quienes también se trabajó en la organización de los Juegos.

La actividad estuvo encabezada por el intendente, José Lauritto; el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; la flamante directora de Deporte Adaptado de Entre Ríos, Laura Busón; y Martín Amden, director de Deporte Federado, Planificación y Evaluación de la provincia, junto a otros integrantes del área provincial; el equipo deportivo que integra la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad; y el director para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ángel Salamonini.

Que Concepción del Uruguay sea sede tanto de esta presentación para las ciudades entrerrianas como para albergar la final de los Juegos, constituye un reconocimiento al fuerte impulso al deporte adaptado, como herramienta de inclusión, que la Municipalidad uruguayense viene desarrollando. Es en este sentido que Busón felicitó por “el trabajo que se hace en deporte adaptado y deporte para las personas con discapacidad; es meritorio y son un norte para muchas otras ciudades”. También destacó “todo el esfuerzo diario que sé que hacen para que se pueda realizar la práctica deportiva y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a esto”.

Por su parte, Lauritto expresó la satisfacción de que “hoy Concepción del Uruguay reciba a los responsables de las áreas de Deporte de 40 localidades”. El Presidente Municipal recordó el histórico protagonismo de Concepción del Uruguay en el deporte, de la mano de José Mariano Benjamín Zubiaur, quien -siendo rector del Colegio del Uruguay- fue el único latinoamericano convocado para conformar el Comité Olímpico Internacional.

“Para nosotros, como ciudad, es un orgullo que vayamos a ser sede de las finales provinciales de los Juegos”, al tiempo que destacó la trayectoria del gualeyo Gustavo Briozzo y el concordiense Marcelo Primitivo. Amden subrayó que “no es común tener como intendente a una persona tan vinculada con el deporte, para los nativos de Concepción del Uruguay siempre fue un faro”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

