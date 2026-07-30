Imágenes de horror: detuvieron a un enfermero por maltratos contra adultas mayores en un geriátrico

Un enfermero de un geriátrico de Mar del Plata fue detenido este miércoles, acusado de maltratar a dos adultas mayores que estaban bajo su cuidado. La medida fue ordenada por la Justicia luego de que se difundieran videos en los que se observa al trabajador insultando, amenazando y agrediendo físicamente a las residentes.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por familiares de una de las víctimas, quienes accedieron a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Los propietarios del hogar David, de Funes al 1700, pusieron a disposición las grabaciones que permiten ver con este sujeto, que sería enfermero, castiga a la mujer mientras le da la comida con una cuchara.

Como ella se resiste a abrir la boca la golpea por debajo de la nariz con el utensillo y le ingresa el alimento por la fuerza. En el video, al que pudo acceder Ahora Mar del Plata, se ve que la mujer reacciona con intentos de defenderse frente al uso de fuerza del empleado. La reacción del sujeto es forzarle el brazo e inmediatamente moverla con la silla de ruedas del lugar donde estaba hacia una habitación.

Otra cámara de seguridad muestra cuando, con sacudones violentos, la retira de la silla de ruedas y la lleva a la cama. Siempre con empujones y maltratos le quita la ropa y le repite en varias oportunidades la misma expresión: “Morite, por qué no te morís”.

Los registros datan de este lunes por la noche, poco después de las 19. Mientras se da la situación de agresión al momento de comer se escucha que el empleado habla con alguien más del personal por esta dificultad que afronta con la interna. Pero no hay una reacción de cuidado o para evitar que la agresión se produzca o repita.

El material fue incorporado al expediente y resultó determinante para que la fiscalía solicitara la detención del acusado, una medida que fue autorizada por la Justicia.

Tras conocerse las imágenes, las autoridades del geriátrico informaron que el trabajador fue despedido y aseguraron que colaboran con la investigación judicial.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, personal de la Comisaría Primera localizó y aprehendió al sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre fue notificado de la formación de una causa por el delito de lesiones leves. Posteriormente recuperó la libertad, aunque deberá presentarse ante la sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La investigación continúa y la Justicia analiza el material incorporado al expediente, mientras avanza con nuevas medidas para determinar el alcance de las agresiones denunciadas.