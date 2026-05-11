lunes 11 mayo 2026

Cronograma: comienza el pago a jubilados y beneficiarios de ANSES

Este lunes comienza el cronograma de pagos de las jubilaciones, pensiones y todas las prestaciones de ANSES.

Este lunes ANSES da inicio al cronograma de pagos de todas sus prestaciones correspondientes al mes de mayo, que incluye jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

 

El cronograma completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

